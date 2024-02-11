Bursa Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları Seçim Startını Emirsultan Camii\'nde Verdi

Bursa Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları ve aynı zamanda AK Parti adayları olan Alinur Aktaş, Mustafa Dündar ve Oktay Yılmaz, seçim startını tarihi Emirsultan Camii'nde verdi.
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla adaylar netleşirken AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer seçim çalışmasında birlik mesajı verdi. Seçim çalışmalarına Emirsultan Camii'nde start veren partililer sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Güzel bir Pazar gününü Emirsultan Hazretlerinin huzurunda seçim startını Belediye Başkanlarımızla verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanımız ve tüm teşkilatımız ile buraya geldik. Vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza Bursa'dan güzel hediyeler ile huzuruna çıkacağız. 28 Mayıs'ta çok güzel bir netice almıştık. Bu seçimde yine güzel bir netice almak için teşkilatlarımızla çok çalışacağız. İnşallah hayırlı bir seçim atmosferi içerisinde güzel bir sonuç alacağız. Bu zaman kadar vatandaşlarımıza hizmet konusunda çok gayret gösterdik. Bu gayreti devam ettireceğiz" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Merkezde hizmet eden Belediye Başkanları olarak, yeniden aday Belediye Başkanları olarak, bu güzel mekanda Emirsultan Hazretlerinin huzurunda bir araya gelelim ve vatandaşlarımıza çorba ikram edelim istedik. İnşallah bugünün bereketiyle 50 gün boyunca sahada gayretimizi, mücadelemizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Çorba ikramından sonra vatandaşlarla sohbet eden başkanlar, daha sonrasında Emirsultan Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. - BURSA
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