Bursa'da 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullanacak.
Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala büyük heyecan yaşanırken, başkan adayları ise 18.00'e kadar propagandalarını aralıksız sürdürüyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'nın 17 ilçesindeki bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 bin kişi oy kullanacak. Geçtiğimiz 2019 seçimlerinde 8 partinin ve 1 bağımsız adayla seçimler geride kalırken, 2024 seçimlerinde ise 22 partinin ve 5 bağımsız aday boy gösterecek. Bursa'da yaklaşık 8 bin 500 polis personeli görev alacakken, sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.
Ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını daha rahat şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğine şu saate kadar ambulans için 43 kişi, binek için 68 kişi ve lift için 4 kişi başvuruda bulundu.
Geçtiğimiz 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bursa'da 2 milyon 177 bin 764 seçmen 6 bin 841 sandıkta oy kullandı. 8 parti ve 1 bağımsız adayın girdiği seçimi AK Parti'nin adayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 898 bin oyla kazanırken, Bozbey 851 bin oyla yarışı ikinci sırada bitirdi. İlçe belediyelerinde ise 13 ilçe AK Parti, 3 ilçe CHP ve 1 ilçe MHP olarak seçildi. 2019'da 17 ilçenin 6 ilçesinde Bozbey ilk sırada yer alırken, en ilginç seçim sonucu ise Yenişehir'den çıktı. İlçe belediyesini MHP kazanırken, büyükşehir belediyesi için en çok oyu alan Bozbey oldu.
Geçen 2019 seçimlerinde 58 bin 657 oy geçersiz sayılırken, katılım oranı ise yüzde 85,87 olarak açıklanmıştı. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullanacak - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde 68 yıldır devam eden tapu sorununun çözümü için çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki, pazartesi ve salı gününden itibaren tapu sorunlarını çözeceklerini ve tapuların belediyeye aktarılacağını söyledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti. Gece gündüz demeden vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Kıvrak'ın son adresi doğup büyüdüğü mahalle Soğancılar oldu. Başkan Kıvrak memleketi Soğancılar Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından, üzerinde 'Soğancılar evladından yana', 'Bizim Mehmet burda' yazılı pankartlarla karşıladı. Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Kıvrak'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Mahalle sakinleri, Başkan Kıvrak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.
SOL Parti, Türkiye'de 68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının 52. ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Çayan'ın mezarı başında yapılan anmada, karanfiller bırakıldı. 30 Mart 1972'de yaşanan olayda, Çayan ve 9 yoldaşı Kızıldere'de yaşamını yitirmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgisini paylaşarak 'Haydi Sandığa' çağrısı yaptı. Çelik, iletişim merkezinin 31 Mart sabahı 06:00 itibarıyla hizmete gireceğini duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?