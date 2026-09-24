Bursa\'da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanlış kahramanları eleştirdi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak, sanatta, nerede olursa olsun. Yani sadece sanayiyi kastetmiyorum; tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun. Alın teri dökenler, emek harcayanlardır gerçek kahramanlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da TEKNOSAB Lojistik Park Temel Atma Töreni ve Hepsiburada İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Programda Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şahin Biba, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda iş insanı yer aldı. Tören öncesinde TEKNOSAB alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, bölgenin 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni nesil OSB modeli' olduğunu vurguladı. Kültürel ürünler ve diziler üzerinden gençlere sunulan kahraman profillerini eleştiren Yılmaz, "Ülke olarak önümüze koyup düşünmemiz lazım; kahraman kimdir? Birtakım kültürel ürünlerde yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Sadece sanayiyi kastetmiyorum; tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda hangi alanda olursa olsun alın teri dökenler, emek harcayanlardır. Gençlerimizin önüne yanlış kahramanlar koyup sosyal yapımızı dejenere etmenin hiçbir anlamı yok. Burada medyaya ve entelektüel dünyaya önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Bursa sanayisini bugünlere getiren tüm girişimcilerimiz toplumumuza AŞ veriyor, iş veriyor, ihracat yapıyor; hepsi bizim kahramanlarımızdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK'

TEKNOSAB'ın yeraltı entegre altyapısını takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Burayı gezince zihnimde yeni nesil bir OSB, 'Türkiye Yüzyılı'nın OSB'si' kavramı oluştu. Bursa, Türkiye'de ilk OSB'nin kurulduğu şehir ve bugün bu tecrübeyi Azerbaycan ile Özbekistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. TEKNOSAB'da yeraltında gerçekten çok entegre bir yapı var; Türkiye'de başka bir örneği yok. 30 kilometreden fazla fiber optik altyapıdan enerji sistemlerine kadar bütünleşik planlanmış bir yapı söz konusu. İkiz dönüşüm dediğimiz dijital ve yeşil dönüşümle tam anlamıyla örtüşen bir model." dedi.

'İLİMİZDE 20 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNDE İHRACAT VAR'

Bursa'da 20 milyar dolar seviyesinde ihracat olduğunu söyleyen Yılmaz, "İlimizde 20 milyar dolar seviyelerinde ihracat var. Bu da çok kıymetli. Kendi içinizde etrafınızı duvarlarla kapatıp bir pazarlama yapabilirsiniz. Bu bir yere kadar bir başarı göstergesi. Dünyaya mal ve hizmet satıyorsanız esas başarı kriteri bu. Bir ülke ihracat yapabiliyorsa doğru yolda demektir. Verimli üretim yapıyor demektir, rekabetçi üretim yapıyor demektir. Dolayısıyla ihracatı biz çok önemli görüyoruz ve Bursa, ülkemizin şu anda üçüncü büyük ihracatçı şehri. Bu gücün üzerine inşa edilen TEKNOSAB, Bursa'nın geleceğe dönük sanayisinin de vizyonunu oluşturuyor." İfadesini kullandı.

'ÜRETİM VE YAŞAM ALANLARI BİRLİKTE PLANLANMALI'

OSB'lerin nitelikli yaşam alanlarıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu OSB'yi bütünleyecek olan, bu üretim alanını, rekabetçi, yenilikçi üretim alanını bütünleyecek olan şey, nitelikli bir yaşam alanı. Üretim alanı ile yaşam alanı arasında bir etkileşim sağlamak. Köylerimiz var burada, farklı mekanlar var. Onları da Büyükşehir Belediyemizle birlikte iyi planlayarak, sosyal konut dahil olmak üzere, kiralık sosyal konutlar dahil olmak üzere, özellikle de çalışanların hem sosyal ihtiyaçlarını hem kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bir perspektifle de burayı bütünleştirirsek, çok daha ileri bir model haline geleceğini düşünüyorum. " dedi.

'BURSA'NIN DEMİRYOLU VE LOJİSTİK YATIRIMLARINA BÜYÜK BÜTÇE'

Bursa'nın Türkiye'nin üçüncü büyük ihracatçı şehri olduğunu ve kentte 20 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, demiryolu ve altyapı projelerine dair şu verileri paylaştı:

"Bursa'da da mutlaka sanayimizin yeni alanlara doğru, yenilikçi alanlara doğru bir dönüşüm geçirmesi lazım. Savunma sanayinden sağlık endüstrilerine, yapay zeka uygulamalarına varıncaya kadar birçok alanda yeni bir hamleye ihtiyacımız var. İşte Bursa bu hamleyi en güçlü şekilde yapacak altyapıya sahip illerimizin başında geliyor. Bugün TEKNOSAB'da 17 inşaat firması ve 98 alt yüklenici firmanın yürüttüğü yoğun çalışma, 66 parselde yükselen fabrika inşaatları, bu vizyonun ne kadar hızlı ilerlediğinin açık göstergesi. 30 civarında firma şimdiden üretime başlamış durumda. Bu firmaların 60 milyar liraya ulaşan yatırımları ve sağladıkları 7 bin 500 kişilik istihdam Bursa'nın üretim gücüne güç katmaktadır. 2026 yılı sonuna kadar 12 firmanın daha üretime katılmasıyla firma sayısı 42'ye, toplam yatırım büyüklüğü 100 milyar liraya, sağlanan istihdam ise 9 bine çıkacaktır. TEKNOSAB'daki yenilenebilir enerji ve yüksek kapasiteli fiber altyapı ile otoyol, demiryolu ve liman bağlantıları, sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesini destekleyecektir." dedi.

Konuşmaların ardından TEKNOSAB Lojistik Park temel atma töreni ve Hepsiburada iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.