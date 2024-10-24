Bursa'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Bursa'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Bursa\'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Refik Özen, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin tamamlanacağını ve sağlık yatırımlarını duyurdu.

24.10.2024 11:06
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen TBMM'de yaptığı konuşmada Bursa'da yapılan sağlık yatırımlarına değindi. Yapımı aksayan Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hakkında da konuşan Özen, en kısa sürede ihalesine çıkılarak tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. 22 yıllık AK Parti iktidarlığı döneminde Bursa'daki sağlık yatırımlarının hız kesmeden hayata geçirildiğini belirten Özen, 17 hastane ve ağız ve diş sağlığı merkeziyle 3 bin 409 nitelikli hasta yatağı ve 90 diş ünitesi kazandırıldığını söyledi. 2024 yılında tamamlanması planlanan Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hakkında da konuşan Özen, yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle tamamlanamayan hastane için yeniden ihale açılarak en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Bursa'ya 22 yılda 3 bin 409 nitelikli hasta yatağı ve 90 diş ünitesi kazandırıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "AK Parti iktidarları döneminde geride bıraktığımız 22 yıllık süre içerisinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliğinde dönüşümlere imza attık. Bursa'da 17 hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu çerçevede tüm ilçe hastanelerimizi yeniledik. Bu yatırımlarımızla şehrimize 3 bin 409 nitelikli hasta yatağı ve 90 diş ünitesi kazandırdık. Tamamlanan ve devam eden yatırımların mali değeri yaklaşık 24 buçuk milyar Türk Lirası tutarındadır. Bu yatırımların en önemlisi Bursa'ya kazandırdığımız ve halkımızın büyük bir memnuniyetle ayrıldığı Bursa Şehir Hastanesi'dir" şeklinde konuştu.

Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak

2024 yılında tamamlanması planlanan Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle ertelendiğini en kısa sürede ihaleye çıkılarak kalan işlerin tamamlanacağını söyleyen Özen, "Bursa ilimize yapılan Bursa Şehir Hastanesi ve diğer yatırımlardan sonra en büyük ikinci yatırım olarak bin 315 yataklı Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi gelmektedir. Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bakanlığımızca 24 Temmuz 2020 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İşin süresi 800 gün olarak belirlenmiş, inşaat sürecinde yaşanan pandemi, deprem ve proje revizyonları nedeniyle verilen en sürelerle birlikte iş bitim tarihi 17 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. 23-24 Mayıs 2024 tarihinde sahada yapılan incelemelerde işin durma noktasına geldiği belirlenerek durum tutanak altına alınmış uyarılar üzerine sahada imalat yeniden başlamıştır. Sonrasında imalat faaliyeti tekrar yavaşlatılarak durma noktasına gelmiş 13 Ağustos 2024 tarihinde yapılan incelemede yüklenicinin sahayı fiilen terk ettiği tespit edilince 17 Ağustos 2024 tarihini bakanlığımız talimatı üzerine sahadaki güvenlik önlemleri Bursa İl Sağlık Müdürlüğü güvenlik personellerince sağlanmıştır. Bu süreçte yapılan uyarılara rağmen inşaat alanında faaliyetler başlamayınca 16 Eylül 2024 tarihinde işçilerin sözleşmesi fes edilmiştir. 17 Eylül 2024 tarihinde kurulan fesih kabul ve tespit komisyonu 30 Eylül 2024 tarihinde başlanan tespit işlemleri an itibariyle tamamlanmıştır. Durum tespitiyle eş zamanlı olarak kalan işlerin yeniden ihale edilerek tamamlanması için gerekli maliyetlerin ve teknik şartname çalışmaları tamamlanmış olup kısa sürede ikmal ihalesine çıkılarak kalan işlerin de tamamlanması en kısa sürede gerçekleştirilecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika

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