Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kent genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı anında müdahalelerde bulundu.

Bursa genelinde etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek olaylara hızlıca müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 50 ihbarı değerlendirilerek kısa sürede vatandaşların yardımına koştu.

İhbarların büyük bölümü ağaç devrilmesi, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması, inşaat alanlarındaki geçici yapı elemanlarının risk oluşturması ile elektrik direklerinde meydana gelen hasarlardan oluştu. Olaylara Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve destek hizmetleri birimleri ile ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda müdahale edildi.

Beşyol Kentsel Dönüşüm alanı başta olmak üzere Murat Hüdavendigar Bulvarı ile Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak tehlike arz eden unsurlar kontrol altına alındı. - BURSA