Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada

Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada
03.01.2026 18:09  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumlara anında müdahalelerde bulundu. 50 ihbar doğrultusunda, devrilen ağaçlar ve hasar gören yapılarla ilgili çalışmalara hızla başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kent genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı anında müdahalelerde bulundu.

Bursa genelinde etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek olaylara hızlıca müdahale etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 50 ihbarı değerlendirilerek kısa sürede vatandaşların yardımına koştu.

İhbarların büyük bölümü ağaç devrilmesi, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması, inşaat alanlarındaki geçici yapı elemanlarının risk oluşturması ile elektrik direklerinde meydana gelen hasarlardan oluştu. Olaylara Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve destek hizmetleri birimleri ile ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda müdahale edildi.

Beşyol Kentsel Dönüşüm alanı başta olmak üzere Murat Hüdavendigar Bulvarı ile Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak tehlike arz eden unsurlar kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Acil Durum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:24:04. #7.11#
SON DAKİKA: Lodosa karşı büyükşehir ekipleri sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.