Bursa Heyeti, Meram\'ın Kentsel Dönüşüm Başarılarını İnceledi

18.09.2025 13:05  Güncelleme: 13:08
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve belediye başkanları, Meram Belediyesi'ni ziyaret ederek kentsel dönüşüm projeleri ve şehirleşme vizyonu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa'dan ilçe belediye başkanları, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesini ziyaret ederek, Meram'ın şehirleşme vizyonunu ve kentsel dönüşümde yakaladığı başarıyı yerinde inceledi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ziyarette Meram'ın son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar, özellikle de kentsel dönüşüm projeleri hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Konya'nın Meram ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa'dan 11 ilçe belediye başkanını ağırladı. Başkan Kavuş, tecrübe paylaşımı için şehre gelen Bursa heyetine, Meram'ın şehirleşme vizyonunu ve kentsel dönüşümde yakaladığı başarı hikayesini anlattı. Kavuş ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar özellikle de kentsel dönüşüm projeleri ve belediye öncülüğünde hayata geçirilen kooperatif çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

"Karşılıklı tecrübe paylaşımında kazanan şehirlerimiz oluyor"

Başkan Kavuş, sunum öncesinde yaptığı selamlama konuşmasında Meram'ın, yeşil dokusunu muhafaza ederek modernleşme yolunda Türkiye'ye örnek bir belediyecilik pratiği sergilediğini kaydetti. Bursa'nın ilçeleriyle Meram arasında kültürel ve tarihi benzerliklerin altını çizen Başkan Kavuş, "Bizler aynı kaynaktan beslenen şehirlerin çocuklarıyız. Tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve doğamız birbirine çok benziyor. Bu yüzden Bursa'dan gelen dostlarımızla tecrübelerimizi paylaşmak ve onların deneyimlerinden faydalanmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu" dedi. Başkan Mustafa Kavuş, Meram'ın gelişim yolculuğunu ise şu sözlerle anlattı: "Bizim anlayışımız, şehri imar ederken gönülleri de ihya etmektir. Meram'ın tarihine, kültürüne, yeşiline zarar vermeden dönüşüm sağlamak, bizim en temel görevimizdir. Modernleşirken, kimliğimizi ve ruhumuzu korumak zorundayız. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bunun yanında belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerle de şehirleşme yolunda önemli adımlar attık."

"İki şehrin dostluğunu pekiştiren bir ziyaret oldu"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise Meram'da gördükleri vizyonun kendilerini etkilediğini belirterek, "Dostluklarımızı pekiştirmek ve tecrübe paylaşımı için yaptığımız bu ziyaretler bizler için çok faydalı oldu. Konya Modeli Belediyecilik anlayışından önemli istifadelerimiz oldu. Meram'da ise başkanımız Mustafa Kavuş'un ve ekibinin ortaya koyduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Kentsel dönüşümde yakalanan başarı, sadece Meram için değil, tüm Türkiye belediyeciliği için örnek alınacak nitelikte. Bizler de bu tecrübeyi Bursa'ya taşımaktan memnuniyet duyacağız. Meram, şehirleşme ile gelenek arasında en doğru dengeyi kurmayı başarmış" dedi. Heyet, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kavuş'a ve ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bursa heyeti ziyaret sonrasında Meram Belediyesinin bazı yatırımlarını da yerinde inceledi. - KONYA

Kaynak: İHA

