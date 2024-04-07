CHP\'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı

unal kayaer:

Adam şovmen. Birde CHP rozeti takip bayrağını sallasa tam olacakmıs. Böyle yetkililer olduktan sonra o bölgedeki seçim sonuçları ne kadar güvenli olabilir ki. Chp trolleri ne diyecek bu skandal duruma. Belkide o kule kule dolarlar eurolardan pay almıştır

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