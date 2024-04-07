CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı - Son Dakika
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Politika

CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı

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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e mazbatasını teslim ederken sarf ettiği sözler dikkat çekti. Mustafa Bozbey için yüksek alkış isteyen Us hakkında soruşturma kararı verildi.

07.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:13
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31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı Bursa'da, devir teslim töreni sırasında Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un sözleri dikkat çekti. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e alkış isteyen Us hakkında soruşturma başlatıldı.

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da mazbata töreni düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, AK Parti'den yeni yönetim görevi devraldı.

CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı

"İSTİFA ET, SİYASETE GİR"

Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us ise devir teslim törenine damgasını vurdu. Us, mazbata tesliminde izleyicilerden Mustafa Bozbey için yüksek alkış istedi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere "İstifa et, siyasete gir" yorumları yapıldı.

İL SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler hakkında soruşturma başlatılırken, tarafsızlık beklentisi ile göreve getirilen Us'un "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanımız. Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." dediği ortaya çıktı.

CHP\'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa POLAT: Yaptığını tasvip etmemekle birlikte, Muharrem Ince’nin kendisine hakaret edildiğinde Ali Temel paşa’nın alkışlaması karşısında neler hissettiğini anlayabiliyor musunuz? Seçimler gelip geçici ama insanlık baki. 113 2 Yanıtla
  • unal kayaer: Adam şovmen. Birde CHP rozeti takip bayrağını sallasa tam olacakmıs. Böyle yetkililer olduktan sonra o bölgedeki seçim sonuçları ne kadar güvenli olabilir ki. Chp trolleri ne diyecek bu skandal duruma. Belkide o kule kule dolarlar eurolardan pay almıştır 14 57 Yanıtla Özlem Yeter: Ü-Mal aynı şeyi devletin imkanları ile akp için oy isteyen bakanlara da söyledin mi ? 28 4
  • Abuzer Kadayıf: Devletin tüm kadrolarını sarmışlar örümcek ağı gibi evlenme proğramında kadın soruyor bana ne yaparsın diye adamda Menemen yapardım içine ne katardın diyor Dumatis dumatis katarım diyo dil aynı 1 20 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Böyle bir durum sag cenahta olduğu zaman sol cenah kıyamet koparabilirken, sag cenah suçluluk psikozuna girebiliyor. Tersi bir durum olduğunda ise sol cenah bir kılıfını bulup halkı inandırabilirken sag cenah mıy mıy da gıy gıy. İşte bu yüzden sag iktidar oluyor ama muktedir olamıyor vesselam. 1 16 Yanıtla

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