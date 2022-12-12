Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı - Son Dakika
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Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı

12.12.2022 00:43

Bütçe görüşmesi sırasında konuşmak için kürsüye çıkan Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt'a AK Partili sıralardan 'yalaka' sözü geldi. Bu sözlere çok sinirlenen Enginyurt, "Yalaka sensin lan" şeklinde yanıt verdi.

Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt Meclis'te bütçe görüşmeleri toplantısında konuştu. Açıklamalarında 6 yaşındaki çocuğa istismar olayını gündeme getiren Enginyurt, AK Partili vekillerle tartışma yaşadı.

"YALAKA SENSİN LAN"

Konuşması sırasında İsmailağa Cemaati ve Hiranur Vakfı'na yönelik sert sözlerde bulunan Cemal Enginyurt'un konuşması sık sık AK Partili vekiller tarafından kesildi. Bir vekilin söylediği "yalaka" sözü ise Enginyurt'u resmen çıldırttı. AK Parti sıralarından gelen yalaka sözlerine çok sinirlenen Enginyurt, "Yalaka sensin lan" diyerek tepki gösterdi.

"HEPSİNE KÜFÜR ETMİŞİM"

Öte yandan açıklamalarının devamında sert sözlerine devam eden Enginyurt, "Allah'a küfür eden namussuz, şerefsizdir. İspat etmeyen namussuz şerefsizdir. Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde hepsine küfür etmişim, bir Demokrat Parti'ye küfür etmemişim" dedi.

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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı - Son Dakika
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