BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da Alperen Ocakları İl Başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da Alperen Ocakları İl Başkanlığının açılışını yaptı

18.09.2022 13:12

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında yetişen alperenler, dervişler hangi ruhla inançla aşkla şevkle mücadele etmişlerse BBP camiasının gençleri de aynı inançla ve dava şuuruyla mücadele etmektedir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında yetişen alperenler, dervişler hangi ruhla inançla aşkla şevkle mücadele etmişlerse BBP camiasının gençleri de aynı inançla ve dava şuuruyla mücadele etmektedir." dedi.

Destici, çeşitli ziyaretlerde ve Pasinler Savaşı'nın yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Alperen Ocakları İl Başkanlığının açılışını yaptı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana gençlerle birlikte hareket ettiğini söyledi.

Gençlerin her zaman kendilerine güç verdiğini vurgulayan Destici, "Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar gençlerimiz ve alperenlerimiz bu kutlu ve mübarek davada hep bizimle birlikte oldu, bize güç verdi. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Kendilerine Kur'an-ı rehber, liderimiz, şehit Genel Başkanımızı lider edinerek bu yola baş koydular." dedi.

İslam davasını yaşattıklarını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında yetişen alperenler, dervişler hangi ruhla inançla aşkla şevkle mücadele etmişlerse BBP camiasının gençleri de aynı inançla ve dava şuuruyla mücadele etmektedir. Bugün yeni hizmet binasının açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğimizi daim etsin."

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Destici, beraberindekilerle Alperen Ocakları Erzurum İl Başkanlığını gezdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da Alperen Ocakları İl Başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da Alperen Ocakları İl Başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika
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