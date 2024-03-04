Büyük Birlik Partisi Kars\'ta Cumhur İttifakını destekleyecek

Politika

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Kars'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakını destekleyecek.

Cumhur İttifakına desteğini açıklayan ve seçim irtibat merkezini ziyaret eden BBP Başkanı Tuncay Ertem ve yönetimini MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, karşıladı.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde BBP Başkanı Tuncay Ertem ve yönetimini ağırlayan Adıgüzel, desteklerinden dolayı Ertem ve yönetimine teşekkür etti.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Bugün Büyük Birlik Partisi Kars İl Başkanı Tuncay Ertem ve kıymetli yönetimi aramızdadır. Geçen kendileri ile konuştuk dedi ki; 'başkanım bizler yönetimimiz ile sizlerin yanındayız cumhur ittifakını destekliyoruz. Prof. Dr. Ötüken Senger'in sonuna kadar yanındayız.' Bugün de kendileri buraya geldiler kıymetli yönetimleri ile birlikte hepinizin huzurunda teşkilatımız adına kendisine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah her geçen gün büyüyerek güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakına destek vereceklerini belirten BBP İl Başkanı Tuncay Ertem, "Cumhur ittifakının her zaman bir araya gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi vatan millet ve devlet söz konusu olduğunda hiçbir şekilde bir çıkar gözetmeksizin menfi herhangi bir değerini öne almaksızın bir araya gelmeleri ve devletin çıkarına çalışmalarıdır. Cumhur ittifakının temel taşlarından olan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı olarak siz değerli vatandaşlarımızın karşısına bu nedenle gelmiş bulunmaktayız. Burada Cumhur İttifakı adayımız Prof. Dr. Ötüken Senger hocamız yıllardır tanıyoruz. Kendisinin dürüstlüğüne, çalışkanlığına liyakat sahibi bir insan olduğuna kefil olabileceğim bir insandır. Onda da herhangi bir endişemiz yoktur. Şehrimize çok şey katacağından ayrıştırmadan birleştirerek herkesi kucaklayacağından adım gibi eminim. 28 Mart'ta bir olduk Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı layık olduğu makamına hep beraber çalışarak gönderdiysek 31 Mart yerel seçimlerinde de Ötüken Senger'i yine birlik olarak layık olduğu yere belediye başkanı olarak hep beraber gönderelim" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, "Başkanımız bizi onura etti, çok teşekkür ediyorum kendisine, Cumhur İttifakının bir parçasıdır Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi her zaman omuz omuza olmuştur. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi hem Cumhurbaşkanı seçiminde, hem de genel seçimlerde birlikte mücadele ettik. Şimdi de yerel seçimlerde Allah'ın izniyle hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah kendilerinden razı olsun az önce kendisinin de ifade ettiği gibi biz bir yola çıktık ve Allah'u Teala bizi utandırmasın inşallah, bu yolda şehrimiz Kars için söylüyorum. İdeolojik yaklaşımı ve etnik milliyetçiliği bir daha yapmamak üzere tarihin derin sayfalarına gömeceğiz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum, gücümüze güç kattılar. İnşallah bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde sloganımız olan ayırmadan ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içerisinde inşallah 31 Mart akşamı Milliyetçi Hareket Partisi önünde sizlerinde çalışması, çabasıyla zaferimizi kutlayacağız Allah hepinizden razı olsun hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KARS