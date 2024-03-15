BBP Genel Başkan Yardımcıları Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi\'ni Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti. 31 Mart seçimleri için çalışmaları sürdüren partililer, "Hepimiz Bir kilimin desenleriyız" mesajı verdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti.
Alfatlı ve Boztuğ yapmış olduğu konuşmada "Cennet yurdumuzda şehit liderimiz Muhsin Başkanın da dediği gibi "Hepimiz Bir kilimin desenleriyız, farklılıklarımız zenginliklerimizdir, seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır" ifadelerini kullandı. Konuşmaya devam eden Alfatlı, "Bu seçimde gidecek ama siz arkadaş, akraba, komşu olarak kalacaksınız. Seçim bitince birbirinize selam verecek kadar aranızda bir nezaket bırakın. 31 Mart seçimlerinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi diliyorum "dedi.
Ziyareti dua ile tamamlayan Cumhur ittifakı heyeti ziyareti tüm katılımcılara teşekkür etti.
Cumhur ittifakı'nın diğer durağı ise Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen askerlerin bulunduğu şehitlik oldu. - BURSA
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde düzenlenen iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Vali Şıldak'a ilçe protokolü de eşlik etti. İftar öncesi masaları dolaşan Vali Şıldak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. İftarın ardından davetliler ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrasını bu kez Fatih Mahallesi'nde kurdu. Başkan Zolan, yeni dönemle ilgili projeleri olduğunu belirterek, Denizli'nin daha iyiye, daha güzele gitmesini istediklerini söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.
Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, geçen 5 yılda yapılanların Honaz'ın çehresini değiştirerek, temiz hava ve güzel bir doğa içinde yaşamak isteyenlerin cazibe merkezi aline geldiğini belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçiler tarafından coşku ile karşılanan Günel, görevde olduğu 5 yılda tüm belediye personelinin hem maddi hem de manevi açıdan her zaman yanında olduğunu söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde davetlilerle görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, programda yaptığı konuşmada belediyenin projelerini ve cemevi yapımını anlattı.
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki askerlerle iftar yaptı. Kaymakam Özçelik, askerlerle aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu dile getirerek, jandarma teşkilatının vatan ve bayrak için zorlu şartlarda mücadele ettiğini vurguladı. İftar programına Kaymakam Özçelik'in yanı sıra diğer yetkililer ve askerler de katıldı.
CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, partisinden 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında son 5 yılın kayıp olduğunu söyledi. Akay ise 2019 yılında CHP'den seçilmiş, ancak yeniden aday gösterilmeyince partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu. Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını ve bu durumun Seyhan'ın 5 yıllık bir kaybı olduğunu belirtti.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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