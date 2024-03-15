BBP Genel Başkan Yardımcıları Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkan Yardımcıları Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni Ziyaret Etti

BBP Genel Başkan Yardımcıları Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi\'ni Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve seçimlerin kavga aracı olmaması gerektiği belirtildi. Ziyaret dua ile sonlandırıldı.

15.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:41
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti. 31 Mart seçimleri için çalışmaları sürdüren partililer, "Hepimiz Bir kilimin desenleriyız" mesajı verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti.

Alfatlı ve Boztuğ yapmış olduğu konuşmada "Cennet yurdumuzda şehit liderimiz Muhsin Başkanın da dediği gibi "Hepimiz Bir kilimin desenleriyız, farklılıklarımız zenginliklerimizdir, seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır" ifadelerini kullandı. Konuşmaya devam eden Alfatlı, "Bu seçimde gidecek ama siz arkadaş, akraba, komşu olarak kalacaksınız. Seçim bitince birbirinize selam verecek kadar aranızda bir nezaket bırakın. 31 Mart seçimlerinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi diliyorum "dedi.

Ziyareti dua ile tamamlayan Cumhur ittifakı heyeti ziyareti tüm katılımcılara teşekkür etti.

Cumhur ittifakı'nın diğer durağı ise Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen askerlerin bulunduğu şehitlik oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcıları Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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