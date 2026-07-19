Büyükataman'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükataman'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki

19.07.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına sert yanıt verdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "(Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan karar) Alçakça iftiralarla ordumuza saldıran Avrupa Parlamentosu şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs, vatan toprağımızdır. Türk askeri, dünyanın en şerefli askeridir. Türkiye, asılsız kararlarınıza boyun eğecek bir ülke değildir." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Büyükataman, Türk milletinin tarih boyunca büyük sınavlar verdiğini söyledi.

Geçen günlerde yurt genelinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Büyükataman, "15 Temmuz sadece bir darbe değil, irademize zincir vurmak isteyen bir işgal teşebbüsüdür. Büyük Türk milleti, yüksek karakteri, bağımsızlık aşkı ve devletine olan sadakatiyle bu alçak girişimi durdurmuştur. Tarih bir kez daha Türk'ün teslim olmayacağına, esir olarak yaşamaya tahammül etmeyeceğine şahitlik etmiştir." dedi.

Büyükataman, geçen haftalarda Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin skandal bir karar alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akıl dışı ve hiçbir tarihi gerçekle bağdaşmayan ithamlarla kahraman Türk askerini hedef alan bu karar, yok hükmündedir. Alçakça iftiralarla ordumuza saldıran Avrupa Parlamentosu şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs, vatan toprağımızdır. Türk askeri, dünyanın en şerefli askeridir. Türkiye, asılsız kararlarınıza boyun eğecek bir ülke değildir. Değişen dünya düzeninde Türkiye, lider ülke konumuna gelmiştir. Cumhur İttifakı olarak her alanda yaptığımız atılımlar ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Savunma sanayimizde yakaladığımız muhteşem ivme, dosta güven düşmana korku salmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' ile iç cephemiz sağlamlaşmış, milli birliğimiz çelikleşmiştir. 'Terörsüz bölge' hedefimiz, coğrafyamızda süregelen çatışmaların son bulması ve istikrarın sağlanması açısından mazlumların umudu olmuştur."

CHP'nin, kurumsal hafızasına ve tarihi misyonuna yakışmayan bir garabet içerisinde savrulduğunu aktaran Büyükataman, bu muhalefet anlayışının Türkiye açısından yalnızca bir ayak bağı olduğunu dile getirdi.

Kongrede yapılan seçimde tek listeyle aday olan mevcut İlçe Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, delegelerin oylarıyla yeniden MHP Söğüt İlçe Başkanı seçildi.

Programa, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, MHP Bilecik İl Başkanı Taha Baksan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ile partililer katıldı.

Bu arada Büyükataman, kongre öncesinde Söğüt Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkan Ferhat Durgut ile makamında görüşen Büyükataman, daha sonra beraberindekilerle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Öte yandan Büyükataman, yapım aşamasındaki Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Savunma, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükataman'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:46:46. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükataman'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.