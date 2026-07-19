Büyükataman'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "(Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan karar) Alçakça iftiralarla ordumuza saldıran Avrupa Parlamentosu şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs, vatan toprağımızdır. Türk askeri, dünyanın en şerefli askeridir. Türkiye, asılsız kararlarınıza boyun eğecek bir ülke değildir." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Büyükataman, Türk milletinin tarih boyunca büyük sınavlar verdiğini söyledi.

Geçen günlerde yurt genelinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Büyükataman, "15 Temmuz sadece bir darbe değil, irademize zincir vurmak isteyen bir işgal teşebbüsüdür. Büyük Türk milleti, yüksek karakteri, bağımsızlık aşkı ve devletine olan sadakatiyle bu alçak girişimi durdurmuştur. Tarih bir kez daha Türk'ün teslim olmayacağına, esir olarak yaşamaya tahammül etmeyeceğine şahitlik etmiştir." dedi.

Büyükataman, geçen haftalarda Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin skandal bir karar alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akıl dışı ve hiçbir tarihi gerçekle bağdaşmayan ithamlarla kahraman Türk askerini hedef alan bu karar, yok hükmündedir. Alçakça iftiralarla ordumuza saldıran Avrupa Parlamentosu şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs, vatan toprağımızdır. Türk askeri, dünyanın en şerefli askeridir. Türkiye, asılsız kararlarınıza boyun eğecek bir ülke değildir. Değişen dünya düzeninde Türkiye, lider ülke konumuna gelmiştir. Cumhur İttifakı olarak her alanda yaptığımız atılımlar ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Savunma sanayimizde yakaladığımız muhteşem ivme, dosta güven düşmana korku salmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' ile iç cephemiz sağlamlaşmış, milli birliğimiz çelikleşmiştir. 'Terörsüz bölge' hedefimiz, coğrafyamızda süregelen çatışmaların son bulması ve istikrarın sağlanması açısından mazlumların umudu olmuştur."

CHP'nin, kurumsal hafızasına ve tarihi misyonuna yakışmayan bir garabet içerisinde savrulduğunu aktaran Büyükataman, bu muhalefet anlayışının Türkiye açısından yalnızca bir ayak bağı olduğunu dile getirdi.

Kongrede yapılan seçimde tek listeyle aday olan mevcut İlçe Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, delegelerin oylarıyla yeniden MHP Söğüt İlçe Başkanı seçildi.

Programa, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, MHP Bilecik İl Başkanı Taha Baksan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ile partililer katıldı.

Bu arada Büyükataman, kongre öncesinde Söğüt Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkan Ferhat Durgut ile makamında görüşen Büyükataman, daha sonra beraberindekilerle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Öte yandan Büyükataman, yapım aşamasındaki Beylikten İmparatorluğa Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde incelemelerde bulundu.