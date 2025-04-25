Belediye başkanının binalara yaptığı \'\'sağlamlık\'\' testi pes dedirtti

Serdal Çetinkaya:

Bu arkadaşlara oy verenler düşünsün bunlar Çeşme açmayı marifet sayıp heykel açmayı da proje sanıyorlar ben bunları oy verene Allah’a havale ediyorum bizim beş yılımız çalındı 1.05 yıl daha çalın