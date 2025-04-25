Belediye başkanının binalara yaptığı ''sağlamlık'' testi pes dedirtti - Son Dakika
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Politika

Belediye başkanının binalara yaptığı ''sağlamlık'' testi pes dedirtti

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İstanbul'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu. Paylaşılan görüntülerin altına "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" şeklinde yorumlar yapıldı.

25.04.2025 10:08
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina denetimi yöntemi tartışma yarattı.

DUVARLARI TIKLATARAK DEPREM KONTROLÜ YAPTI

Depremin ardından sahaya çıkan Başkan Akgün, bazı binaların güvenliğini duvarlara vurarak ve fener tutarak kontrol etti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Akgün'ün bu basit yöntemlerle binaları "denetlemesi" büyük şaşkınlık yarattı.

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ben şahsen ben ikna oldum sağlam...
  • Karpuz mu o dayı?
  • Aşırı bilimsel...
  • Rapor tamam o halde...
  • Yeni teknoloji olsa gerek...
  • Temu'dan aldığım depremsavar.
Belediye başkanının binalara yaptığı \'\'sağlamlık\'\' testi pes dedirtti
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Hasan Akgün, Politika, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkanının binalara yaptığı ''sağlamlık'' testi pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • barış özcan:
    Nobel bilim ödülüne aday gösterilmeli, yeni bir bilim dalı geliştirmesi yüzünden tebrikler. El ile beton kontrolü kesinlikle bilim literatürüne girmeli, ne gerek var o kadar alet edevata, bu devrimi ayakta alkışlıyorum. 36 4 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Bu arkadaşlara oy verenler düşünsün bunlar Çeşme açmayı marifet sayıp heykel açmayı da proje sanıyorlar ben bunları oy verene Allah’a havale ediyorum bizim beş yılımız çalındı 1.05 yıl daha çalın 23 12 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    İşte bu kesinlikle bu bir belediye başkanı halkı için tek tek dolaşacak aldığı eğitim çerçevesinde inşaat mühendisliğini mimarlığını veyahut bu alandaki yeteneğini bilgilerini kullanıp kontrol edecek. Bu sebeple başkanlarımızı hep mühendis seçmeliyiz. 22 7 Yanıtla
  • Murat bakır:
    MOTORUN SESİNDEN ANLAYAN USTA VARSA , BİNANIN SAĞLAMLIĞINI DA TIKLAMAYLA ANLAYAN VARDIR :)) 21 4 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bence belediye başkanlari mühendis olmasına gerek yok.İyi bir yönetim kabiliyeti,otoriter, bulunduğu makamina saygı,belediye başkanı olmak yada yapılsın diye secilmemeli. 14 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    bunları başımıza adam edenlerede yazıklar olsun kimlerin eline kalmışız vah ki vah 9 4 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Celal hoca. Bak sizinki. Haydi yorum yap. 4 3 Yanıtla
  • Ahmet:
    hep şow nereye kadar böyle olacak 2 3 Yanıtla
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