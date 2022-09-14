Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde sırasıyla Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo ile KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Kenya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Son Dakika

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