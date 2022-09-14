Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo ile KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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