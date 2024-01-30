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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Son Dakika
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Umman Büyükelçisi'nin çocuğuyla ilgilendi ve diğer büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a güven mektubu
30.01.2024 - 16:06,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün, Diplomasi, Politika, Son Dakika

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