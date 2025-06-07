Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli

Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli
07.06.2025 20:56  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için hizmet ve eserlerin önemine vurgu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturmalara da değinen Büyükgümüş, hukukun üstünlüğü vurgusunu ön plana çıkardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun diye değil daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım. Ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde AK Parti teşkilatları olarak bu inanç ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te özgürlüğün ve ezan seslerinin kendileri için önemine dikkati çekti. Hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendirdiklerini belirten Büyükgümüş, "Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun diye değil daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım. Ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde AK Parti teşkilatları olarak bu inanç ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin AK Parti'ye çok ihtiyacı var. Dünyanın AK Partimizin dile getirdiği adalet çağrısına çok ihtiyacı var. Onun için bu dönemde her neredeysek, mahalle teşkilatından genel merkeze, bakanlarımıza kadar bu kutlu davanın hangi noktasındaysak son derece kararlı, hassas ve fedakarca çalışmak bizim için çok daha kritik bir önemde. İnşallah bu dönemi de yapacağımız faaliyetler, yürüteceğimiz çalışmalarla ama en önemlisi bu bayramlarda bu salonlarda bir araya geldiğimiz her konuşmamızda samimiyetimizi, kardeşliğimizi önce bir birimize sonra aziz milletimize ve vatanımıza duyduğumuz sevgiyi perçinleşerek yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bizim derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Büyükgümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yürütülen soruşturmayı şöyle değerlendirdi:

"Burada suçlu ve suç iddiasında bulunanlar, şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler CHP'li. Bununla ilgili paylaşımları, bilgileri mahkemeyle paylaşan CHP'li. Bunlar ortaya konulmuşken istenen ne, 'bu soruşturulmasın, araştırılmasın.' Apaçık bir şekilde bu ben hukukun üstündeyim demek. Yani bir suç olabilir. Herkesle ilgili bu araştırılır ama bunlar yaptığında araştırılmaz. Biz her zaman kendini hukukun üstünde görenlere karşı ne dedik? Hukukun üstünlüğü dedik. Yine aynı şekilde Türkiye'nin önümüzdeki dönem bir ahtapot gibi siyaseti, demokrasiyi ve her şeyden önce kendi partilerini sarmalayan ve yok etme girişiminde bulunan bu ahtapot şebekeyle Türkiye'nin inşallah bu araştırmayla, soruşturmayla ilgisinin kalmayacağını görüyoruz. Bakın daha birkaç sene önce yere göğe koyamadıkları genel başkanları, demokrat dede dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ortada. O yüzden AK Parti olarak bir ve beraber, birbirimize daha kenetlenmiş bir şekilde bu hizmet yolculuğunu, bu hizmet seferberliğini devam ettirmemiz lazım. Aksi halde böyle yönetme iddiasında oldukları birkaç belediyede ortaya koydukları performans hiç hayra alamet değil. Orada yaptıkları maalesef milletimize umut olacak, gelecek vadedecek durumda değil."

Programa Yalova Milletvekili Mehila Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, yalova, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

20:53
Ferdi Zeyrek’in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
20:10
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
09:56
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
09:28
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 21:52:21. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.