Büyükgümüş: Türkiye, Adil Bir Dünyaya Öncülük Etmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun diye değil daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım. Ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde AK Parti teşkilatları olarak bu inanç ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te özgürlüğün ve ezan seslerinin kendileri için önemine dikkati çekti. Hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendirdiklerini belirten Büyükgümüş, "Türkiye güçlensin bu zalim düzenin parçası olsun diye değil daha adil bir dünyaya öncülük etmesi için ülkemizin bu hizmetleri vatandaşımıza sunmamız, bu eserleri kazandırmamız lazım. Ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde AK Parti teşkilatları olarak bu inanç ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin AK Parti'ye çok ihtiyacı var. Dünyanın AK Partimizin dile getirdiği adalet çağrısına çok ihtiyacı var. Onun için bu dönemde her neredeysek, mahalle teşkilatından genel merkeze, bakanlarımıza kadar bu kutlu davanın hangi noktasındaysak son derece kararlı, hassas ve fedakarca çalışmak bizim için çok daha kritik bir önemde. İnşallah bu dönemi de yapacağımız faaliyetler, yürüteceğimiz çalışmalarla ama en önemlisi bu bayramlarda bu salonlarda bir araya geldiğimiz her konuşmamızda samimiyetimizi, kardeşliğimizi önce bir birimize sonra aziz milletimize ve vatanımıza duyduğumuz sevgiyi perçinleşerek yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bizim derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Büyükgümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yürütülen soruşturmayı şöyle değerlendirdi:

"Burada suçlu ve suç iddiasında bulunanlar, şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler CHP'li. Bununla ilgili paylaşımları, bilgileri mahkemeyle paylaşan CHP'li. Bunlar ortaya konulmuşken istenen ne, 'bu soruşturulmasın, araştırılmasın.' Apaçık bir şekilde bu ben hukukun üstündeyim demek. Yani bir suç olabilir. Herkesle ilgili bu araştırılır ama bunlar yaptığında araştırılmaz. Biz her zaman kendini hukukun üstünde görenlere karşı ne dedik? Hukukun üstünlüğü dedik. Yine aynı şekilde Türkiye'nin önümüzdeki dönem bir ahtapot gibi siyaseti, demokrasiyi ve her şeyden önce kendi partilerini sarmalayan ve yok etme girişiminde bulunan bu ahtapot şebekeyle Türkiye'nin inşallah bu araştırmayla, soruşturmayla ilgisinin kalmayacağını görüyoruz. Bakın daha birkaç sene önce yere göğe koyamadıkları genel başkanları, demokrat dede dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ortada. O yüzden AK Parti olarak bir ve beraber, birbirimize daha kenetlenmiş bir şekilde bu hizmet yolculuğunu, bu hizmet seferberliğini devam ettirmemiz lazım. Aksi halde böyle yönetme iddiasında oldukları birkaç belediyede ortaya koydukları performans hiç hayra alamet değil. Orada yaptıkları maalesef milletimize umut olacak, gelecek vadedecek durumda değil."

Programa Yalova Milletvekili Mehila Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı. - YALOVA