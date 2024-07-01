Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte dün yaşanan olaylarla ilgili alınan tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'daki Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Kampında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kentte dün yaşanan olayların ardından alınan tedbirler hakkında Erdoğan'a bilgi veren Büyükkılıç; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşmamızda da üzerinde durduğumuz konu, dün akşam saatlerinde şehrimizde yaşanan olayın hepimizi derinden üzmesi olmuştur. İlgili şahıs tutuklanmış, aile ve çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Şehrimizde Valiliğimiz ile birlikte gerekli önlemlerin alındığını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Olayın ehemmiyeti ve hassasiyeti göz önüne alınarak tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya ve süreç içerisinde kendilerine ve milletimize zarar verecek hamlelerden uzak durmaya davet ediyorum. Güvenlik güçlerimiz ve devletimizin ilgili birimleri gerekli önlemleri almıştır, böylesine üzücü olaylar bir daha yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ