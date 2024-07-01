Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti - Son Dakika
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Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün yaşanan olaylarla ilgili alınan tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Büyükkılıç, Erdoğan ile görüşmesinde olayın önemini vurgulayarak, tutuklanan şahıs ve ailesinin koruma altına alındığını belirtti. Ayrıca, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri aldığını ve benzer olayların bir daha yaşanmayacağını ifade etti.

01.07.2024 18:32  Güncelleme: 18:34
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte dün yaşanan olaylarla ilgili alınan tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'daki Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Kampında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kentte dün yaşanan olayların ardından alınan tedbirler hakkında Erdoğan'a bilgi veren Büyükkılıç; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşmamızda da üzerinde durduğumuz konu, dün akşam saatlerinde şehrimizde yaşanan olayın hepimizi derinden üzmesi olmuştur. İlgili şahıs tutuklanmış, aile ve çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Şehrimizde Valiliğimiz ile birlikte gerekli önlemlerin alındığını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Olayın ehemmiyeti ve hassasiyeti göz önüne alınarak tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya ve süreç içerisinde kendilerine ve milletimize zarar verecek hamlelerden uzak durmaya davet ediyorum. Güvenlik güçlerimiz ve devletimizin ilgili birimleri gerekli önlemleri almıştır, böylesine üzücü olaylar bir daha yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olaylarla ilgili tedbirleri iletti - Son Dakika
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