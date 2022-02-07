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Büyükşehir Meclisi'nde Alanya için imar planı onayı - Son Dakika

Büyükşehir Meclisi'nde Alanya için imar planı onayı

07.02.2022 17:42
Büyükşehir Meclisi'nde Alanya için imar planı onayı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı oturumu Muhittin Böcek Başkanlığında yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı oturumu Muhittin Böcek Başkanlığında yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı toplantıda Alanya için önemli kararlar alındı. Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Mahallesi'ne gençlik merkezi ve sağlık ocağı kazandırmak için hazırladığı imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

"Mahmutlar Gençlik Merkezi için 5 bin ölçekli nazım plan tamamlandı"

Mahmutlar Mahallesi 513 ada 1 parselin kültürel tesis alanından park alanına ve 1068 ada 1 parselin güneydoğusunda yer alan park alanının bir kısmının kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 2 bin 130 metrekarelik alan için yapılan plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Plan değişikliğinin onaylanmasının ardından bölgeye Gençlik Merkezi kazandırılacak. Alt yapısı Alanya Belediyesi tarafından hazırlanacak tesis Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek.

"Mahmutlar'a 2. sağlık ocağı"

Mahmutlar'ın en önemli sorunlarından biri olan sağlık ocağı konusunda da çalışmasını tamamlayan Alanya Belediyesi, bin 400 metrekare alana sağlık ocağı yapılması için hazırladığı sağlık tesisi alanının bir kısmının park alanına ve park alanının bir kısmının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Yeni planlama ile birlikte Mahmutlar Mahallesi'ne 2. sağlık ocağının yapılmasının önü açılmış oldu.

"Alanya Belediyesi 2 yeni güneş enerjisi (GES) tesisi kuruyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı oturumunda Alanya Belediyesi'nin Toslak Mahallesi Kabaklık ve Çaltıeşiği mevkilerine kuracağı GES Öz tüketim 1 ve GES Öz tüketim 2 için 94.939 m'lik alanı kapsayan imar planı da Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek komisyona havale edildi.

"Dinek Mahallesi için yeni düzenleme"

Alanya Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Dinek Mahallesi sınırları içerisinde emsal aynı kalmak kaydıyla 4 kat yapılaşma koşulu önerilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Planı Değişikliği ise Mecliste görüşülerek komisyona havale edildi. Öte yandan Alanya Belediyesi'nin Keykubat Plajı için hayata geçirmeye çalıştığı mahmuz projesine ilişkin hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğu projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Hidrolik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dalga Transformasyonu ve Sediman Taşınımı Sayısal Model Raporu'na ilişkin kurum görüşü de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyona havale edilen bir başka konu oldu.

"Yeni kararlar Alanya'mıza hayırlı olsun"

Büyükşehir Meclisi'nde Alanya için çok önemli kararlar alındığını belirten Belediye Başkanı Yücel, "Alanya'nın nüfus yoğunluğu en büyük mahallesi olan Mahmutlar'a kazandıracağımız Gençlik Merkezi ve Sağlık Ocağı için planlamalar Büyükşehir Meclisimizden geçti. Mahmutlar halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Toslak Mahallemizde yeni Güneş Enerji Santralimiz ve Dinek Mahallemizde bölge halkımızın beklentilerine uygun olarak hazırladığımız imar planı değişikliğimiz de komisyonda görüşülerek sonuçlandırılacak. Alınan kararların Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

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Mahmutlar, Antalya, Alanya, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir Meclisi'nde Alanya için imar planı onayı - Son Dakika


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