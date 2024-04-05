Çağlayan Beldesine CHP\'den Belediye Başkanı Seçildi

Politika

Hafta sonu yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Erzincan'ın Çağlayan Beldesine CHP'den Belediye Başkanı seçilen Çetin Çay, mazbatasını alarak görev başı yaptı.

Erzincan'ın turizm incisi Çağlayan'da, Çağlayan Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti. Eski başkan Haydar Şahin yeni seçilen Belediye Başkanı Çetin Çay'a görevini teslim etti. Makam koltuğuna oturan Çay, yaptığı ilk açıklamada, "5 yıl süre zarfında Çağlayan'ı sahil kentlerdeki ilçeler gibi yapma hedefimiz var" dedi.

Çağlayan'ın yeni Belediye Başkanı Çay şöyle konuştu:

"31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkımız kararını verdi. Çağlayan'da CHP olarak bizi seçtiler. Bizde bu süreç içerisinde beldemizde hiç kimseyi ayrıştırmadan, kanaat önderlerimizi bir araya getirerek, beldemiz için güzel işler yapmak için sıkı sık bir araya geleceğiz. Ayda 1 kez muhtarlarımızı toplayacağız. Bu süreç bizim için önemli, çok belediye aldık. Güzel günler Çağlayan'ı bekliyor. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çağlayan olması gereken yerde değil. 5 yıl süre zarfında Çağlayan'ı sahil kentlerdeki ilçeler gibi yapma hedefimiz var. Biz buna inanıyoruz ve başaracağız." - ERZİNCAN