Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan: 73 milyon lira borcu 2 milyon liraya indirmeyi hedefliyoruz

Politika

Denizli'de Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, önceki dönemden kalan yaklaşık 73 milyon lira borcun olduğunu ve 16 ay içerisinde bu borcu 2 milyon lira civarına indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çal Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Hakan, önceki dönemden devir aldıkları borçla ilgili olarak açıklama yaptı. "Açıklama yapmamız farz oldu" diyen Başkan Hakan, "Astığımız borç listesi dışarıdadır. Borç 73 milyon kusurdur. İddia edildiği gibi değil demişler. Biz halkı bilgilendirmek için bunu yapıyoruz. Bizden sonra gelen başkanda asabilir. İftar yemeğiyle başlayalım. Bunu belediyeler verebilir. Bunu dini vecibelere dayandırmak doğru değildir. Adaylık sürecinde söylemler olmuştur. İftar faturası önümüzde. Önce ihale sonra sponsor olduğu söylendi. O vatandaşın Gazze'ye yardım ettiği söylendi. Faturalanmış günlük ihaleye çıkılmış. 19 günlük fatura 2 milyon 500 bin üzerindedir. Masa sandalye kiralanmış. Keşke kiralanacağına satın alınıp Çal Belediyesinin olsaydı. Resmiyetin dili yazıdır. Mesajları cebimden ödemek istedim. '12. aya kadar sözleşmemiz var' dediler. Ama ben yine de kendi mesajlarımı kendimden ödedim. Başka anlaşmalar var. Bu da seçime yakın tarihte yapılmıştır. SGK'yı yapılandırarak ödenebilir hale getirdik. 900 bin lira üzerinde ödeme yaparak, yapılandırmayı bozdurmadık. Niçin düzenli ödemiyorsunuz da iş tehlikeli duruma geliyor. Kadınlar Günü'nü önemsiyoruz. 8 Mart ile ilgili biz de girişimde bulunduk. Emekçi kadınları çekerek sosyal medyada yayınlayarak onure ettik. Karanfil verdik, çanta da hediye ettik. 166 bin 400 liralık bir fatura var. Bu kadar paraya karanfil dağıtılacağına, kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilesek daha iyi olmaz mıydı? Bizim için kadınlar çok değerli. İhtiyaç sahiplerine yemek konusunda da sağ elin verdiğini sol el görmesin olmaz mıydı? 198 bin liralık yemek faturası daha var elimizde. 19 bin liralık mobilya faturası var. Partinin ilçe binasına alınmış. Odun dağıtımı ile ilgili 438 bin liralık fatura var. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç sahiplerini kaymakamlıkla birlikte belirleyip yardım edeceğiz. Biz astığımızın arkasındayız" dedi.

"Kutuplaşmanın bir anlamı yok. İşi tadında bırakmak gerek" diyen Başkan Hakan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Seçimler Çal'a yakışır geçmiştir. Sonradan sıkıntılar olmuştur. Kimseyle kişisel husumetimiz yok. Biz yola çıkarken şeffaf olacağız dedik. Yeşil Çal'ın alacağı var denildi. Ama 2016 dan beri alınmamış. Para pul olmuş. Aranmayacak, alınmayacak diye notlar var. Başkan talimatıyla para alınmayacak, aranmayacak diye notlarla karşılaştık. Bugün son kez konuşacağım. Cevap vermeyeceğim. Proje odaklı çalışacağım. 16 ayda borçları minimal düzeyi indireceğiz. 16 ay sonra borcu 7 milyon liraya kadar indirmeyi hedefliyoruz. Bayıralan Baklançakıralan yolu taş döşeme 2 milyon 500 bin kusurdur. Yol için kroki çizilmiş ancak bir tane imza yok. İmar yolu olmayan yere nasıl taş döşediniz? Diye sorduk. Bize yap dediler. Biz karşı çıkmamıza rağmen yapıldı. Yanıtı aldık. Alacaklı geliyor para istiyor. Ben 'Resmi olmayan bir şeyin ödemesini nasıl yapacağım' dedim. Bunu yaptıran kudret nedir ya? Sonra 'Fethi Beyi yedirmeyiz' diyorlar. Biz kimseyi yeme derdinde değiliz. Son 6 ayda işe girenleri çıkardık. İçlerinde 2 tane de yeğenim var" - DENİZLİ