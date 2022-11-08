Asgari ücret hakkındaki tartışmalar hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin: Aralık ayında toplantı var - Son Dakika
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Asgari ücret hakkındaki tartışmalar hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin: Aralık ayında toplantı var

08.11.2022 13:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, rakamlar üzerinde tartışılmaları süren asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı. Bilgin, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bilgin, "Görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

"ASGARİ ÜCRET BENİM AÇIKLAYACAĞIM BİR KONU DEĞİL"

Bakan Bilgin, "Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek" sorusuna ise söyle cevap verdi: "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız."

"HEPSİNİ KOMİSYONDA KONUŞACAĞIZ"

Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA
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Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Asgari ücret hakkındaki tartışmalar hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin: Aralık ayında toplantı var - Son Dakika

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