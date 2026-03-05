Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
05.03.2026 21:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor." dedi.

Bakan Işıkhan, kent merkezinde bir düğün salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, iftar programını organize edenlere teşekkür ederek, aynı sofrada çocuklarla ve gençlerle bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İftar sofrasında özel misafirlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Işıkhan, "Yetim ve öksüz yavrularımız başta olmak üzere geleceğimiz, umudumuz olarak gördüğümüz çocuklarımıza sahip çıkmak sadece görevimiz değil, aynı zamanda insanlığımızın bir gereğidir. Çocuklarımızın vatana, millete ve ümmete hayırlı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak, onları ilimle, irfanla, çalışacak, üretecek bilgi ve becerilerle donatmak devlet ve toplum olarak her birimizin öncelikli vazifesidir. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, gerek devlet kurumlarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerekse millet olarak, hamdolsun ki en üst noktadadır." dedi.

Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını söyleyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"İnancımızdan ve tarihi misyonumuzdan kaynaklanan bu şuur, bugün de hala sosyal devlet anlayışımızın merkezindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde sadece anayasada yer alan ancak pratikte kayda değer bir karşılığı olmayan sosyal devlet ilkesi son çeyrek asırda sahada tüm varlığıyla hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı gibi özel politika gerektiren tüm vatandaşlarımızın geleceğini güvence altına alan büyük dönüşümleri, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla gerçekleştirdik. Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın yardımına değil, 'kimsesizlerin kimsesi biziz' diyerek, dünyanın her bir köşesindeki ihtiyaç sahibinin yardımına koştuk, koşmaya da devam ediyoruz."

Işıkhan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu iyilik ve hayır ikliminin, ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in zulmü altında bu yıl yine ramazana buruk bir şekilde giren Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Biz Türkiye olarak, sulhun ve sağ duyunun hakim olduğu bir diplomasi ortamının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten ifade ettiği gibi Türkiye, arabulucu rolüyle, coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü girişimin yanında yer almaya devam edecektir. Bizler de bu anlayışla 86 milyon Türkiye olarak, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, hala güvenle şu kardeşlik sofralarında bir araya gelebilmemizde büyük emekleri olan büyük ve güçlü Türkiye davamızın lideri, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyoruz."

Uşak Valisi Serdar Kartal da ramazan ayının huzurunu Uşak'ta yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm İslam alemine ve insanlığa Allah'tan rahmet ve huzur diledi.

İftar programını organize eden MÜSİAD ve İHH'ye teşekkür eden Kartal, "Sivil toplum örgütlerimiz insanlara umut olmaktadır. Doğu Türkistan'dan Bosna'ya, Afrika'dan dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere hizmet ederek, vefalı Türk'ün geldiğini, bir gün daha güçlü geleceğini haykıran, umut veren umut hareketlerdir." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, MÜSİAD Uşak Şubesi Başkanı İbrahim Akkaş ve İHH Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Diplomasi, Politika, Uşak, Son Dakika

