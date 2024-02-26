Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğü hakkında açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ\'daki maden ocağı göçüğü hakkında açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçük kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kazayı araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

26.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğüne ilişkin, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçük kazası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükten etkilenen maden işçilerimize ve kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan şifalar diliyorum. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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