Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da esnafla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Işıkhan, Gazi Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Işıkhan, talepleri de dinledi.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer eşlik etti. - ELAZIĞ