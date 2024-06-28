Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de eğitim sertifika törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de eğitim sertifika törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen eğitim sertifika törenine katıldı. Işıkhan, programı başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederken, KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türkü kardeşlere teşekkür etti.

28.06.2024 19:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile eğitim sertifika törenine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, başkent Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen eğitim sertifika törenine katıldı. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi, Güvenlik Kültürü Eğitimi, Çalışma Hayatında İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi ile Bakanlık personelinin iletişim becerilerini ve stres yönetimini geliştirmeyi amaçladığımız programı başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ediyorum. Ziyaretlerimiz esnasında gösterdikleri misafirperverlikleri için tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de eğitim sertifika törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de eğitim sertifika törenine katıldı - Son Dakika
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