Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de eğitim sertifika törenine katıldı

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile eğitim sertifika törenine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, başkent Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen eğitim sertifika törenine katıldı. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi, Güvenlik Kültürü Eğitimi, Çalışma Hayatında İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi ile Bakanlık personelinin iletişim becerilerini ve stres yönetimini geliştirmeyi amaçladığımız programı başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ediyorum. Ziyaretlerimiz esnasında gösterdikleri misafirperverlikleri için tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA