Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ile bir araya geldi

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, Lefkoşa'da HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile KKTC Kamu-Sen Sendikası'nın 29'uncu Olağan Genel Kurulu dolayısıyla bir araya geldi. Işıkhan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve KKTC arasında çalışma hayatını ilgilendiren temel konulara ilişkin politikaları sendika ve konfederasyonlarımızla uzlaşı içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA