Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin ailesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin ailesini ziyaret etti

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ziyaret edildi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

20.04.2024 21:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında maden işçisi Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayatını kaybeden Keklik'in ailesini ve taziye evini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da merhum Keklik'in kardeşini arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiğini belirtti. Işıkhan, merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dilediğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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