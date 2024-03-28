Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi\'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Elmalı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve vatandaşların karşılamasından memnun olduğunu ifade etti.

28.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan mahalle buluşmaları kapsamında Elmalı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan beraberindekiler ile birlikte Elmalı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hasbihalde bulunan Başkan Arslan, hane ziyaretleri de gerçekleştirdi. Başkan Arslan vatandaşlara mahalle ve ilçe için yapacak olduğu projelerini anlattı. Mahallelinin karşılamasından oldukça memnun olduğunu ifade eden Başkan Arslan, "Hoş sohbetleriyle içimizi ısıtan, güler yüzleriyle samimi bir şekilde bizleri karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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