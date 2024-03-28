Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Elmalı Mahallesi\'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan mahalle buluşmaları kapsamında Elmalı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan beraberindekiler ile birlikte Elmalı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hasbihalde bulunan Başkan Arslan, hane ziyaretleri de gerçekleştirdi. Başkan Arslan vatandaşlara mahalle ve ilçe için yapacak olduğu projelerini anlattı. Mahallelinin karşılamasından oldukça memnun olduğunu ifade eden Başkan Arslan, "Hoş sohbetleriyle içimizi ısıtan, güler yüzleriyle samimi bir şekilde bizleri karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Kemer'de yaşayan yaşlı vatandaşlara iftar yemeği verdi. Başkan Topaloğlu, yaşlı vatandaşlarla sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermek üzere Savcılığa gitti.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılardan 8'i FETÖ üyesi, 5'i ise PKK üyesi olarak belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Emniyet ve asayişin sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, turizm odaklı çalışacağını belirterek, deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini söyledi. Şeker, ayrıca Antalya Havalimanı'ndan Kemer'e geliş süresini kısaltmayı, doğal gaz getirerek kış sezonunda maliyeti azaltmayı ve alternatif turizm çeşitliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine yönelik saldırı planı bulunmadığını ancak Batı tarafından Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının nerede olurlarsa olsun meşru hedefleri olacağını söyledi. Putin, Ukrayna'ya F-16 tedarik edilmesinin ve pilotların eğitilmesinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçirdiği rahatsızlığın ardından yapılan tedaviye alerjik reaksiyon gösterince hastaneye yatırıldı. Bugün taburcu olan Başkan Ergün, dinlendikten sonra seçim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoyla gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Aydemir, çakarlı araçları kendisine aitmiş gibi lanse ederek zor durumda bırakılmak istendiğini belirterek, hizmetleriyle anılmak istediğini söyledi.
Düzce'de yaşayan cam kemik hastası Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı dolaşıp seçmenlerle buluşuyor. Balcı, engelleri ortadan kaldırmak ve farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyor.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığındaki iftar programında Mehmetçiklerle buluştu. Programda Jandarma Er Yusuf Kara'yı Ankara'da yaşayan eşiyle görüntülü konuşmada buluşturarak sürpriz yaptı.
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