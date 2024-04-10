Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Yerel seçimlerin ardından Çameli Belediye Meclisi, meclis yönetimi, encümen ve komisyon seçimlerini gerçekleştirdi. Toplantıda 17 madde ele alındı ve kabul edilen gündem maddeleriyle ilgili kararlar alındı.

10.04.2024 02:32  Güncelleme: 02:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Çameli Belediye Meclisi, meclis yönetimi, encümen ve komisyon seçimlerini yaptı.

Çameli Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk toplantısı olan Nisan ayı olağan meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yoklama ve açılış gerçekleştirildikten sonra gelen yazılar gündeme alınarak Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi.

17 maddelik gündemi ele alan Meclis üyeleri; Meclis Başkanlık Divanına 2 yıl süre ile görev yapacak 2 asil, 2 yedek katip üyenin, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin, 1 yıl süre ile Encümen üyesi olarak görev yapacak iki üyenin, kurulacak ihtisas komisyonlarının, Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, ilçemizde kurulan Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev almak üzere işaretle oylama sonucunda 2 asil üye ve 2 yedek üyenin, Akdeniz Belediyeler Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Meyve Üreticileri Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Sebze Üreticileri Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Alabalık Üreticileri Birliğine Belediye Başkanın doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Enerji Kentler Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin,

Sınırlı Sorumlu Çameli Elmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne Belediyeyi temsilen 1 Meclis üyesinin belirlenmesi görüştü.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından faaliyet rapor sunuldu. Faaliyet raporu sunulurken Meclis 1. Başkan Vekili İdris ÖZ Belediye Meclisine Başkanlık etti. 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1. Birleşimde ele alınan 15 gündem maddesi kabul edildi, 2 gündem maddesi ise komisyona havale edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İngiltere, İsrail'e silah ihracatını durdurmayacak
    03:00 İngiltere, İsrail'e silah ihracatını durdurmayacak

    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ihracatının durdurulmayacağını belirtti. Gazze'deki insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları hükümet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Cameron, İsrail'in İngiltere için önemli bir savunma ortağı olduğunu vurguladı. Hükümetin bu kararı, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

  • Uşak Belediye Başkanı Şehitlik ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
    02:06 Uşak Belediye Başkanı Şehitlik ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

    Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Arefe günü dolayısıyla Uşak Şehitliği'ni ve Uşak Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Şehitlikte düzenlenen programa Uşak Valisi, CHP Milletvekili ve İl Başkanı da katıldı. Ziyaretlerde şehitlere rahmet, polislere teşekkür dilekleri iletilerek birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

  • Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü
    01:21 Sakarya'da aile faciası: Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.

  • Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişi öldü
    01:09 Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişi öldü

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, geriye fotoğrafları kaldı.

  • Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
    00:42 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok

    Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir özel röportajda "Sinan'ı öldürenlerden her kötülüğü beklerim. Katilleri biliyorum ama somut delilim yok." ifadelerini kullandı.

  • Yozgat'ta Şehitliği Ziyaret Edenler Dua Etti ve Karanfil Bıraktı
    00:30 Yozgat'ta Şehitliği Ziyaret Edenler Dua Etti ve Karanfil Bıraktı

    Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayram mesajını iletti.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’İsrail’’ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''İsrail'' çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de ’’Esenyurt’’ çatlağı Eski başkan ’’İşçi kıyımı yapıldı’’ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de ''Esenyurt'' çatlağı! Eski başkan ''İşçi kıyımı yapıldı'' deyip yerine gelen ismi topa tuttu
17:59 İrlanda’da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 03:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement