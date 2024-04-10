Çameli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Politika

DENİZLİ (İHA) – Yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Çameli Belediye Meclisi, meclis yönetimi, encümen ve komisyon seçimlerini yaptı.

Çameli Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk toplantısı olan Nisan ayı olağan meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yoklama ve açılış gerçekleştirildikten sonra gelen yazılar gündeme alınarak Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi.

17 maddelik gündemi ele alan Meclis üyeleri; Meclis Başkanlık Divanına 2 yıl süre ile görev yapacak 2 asil, 2 yedek katip üyenin, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin, 1 yıl süre ile Encümen üyesi olarak görev yapacak iki üyenin, kurulacak ihtisas komisyonlarının, Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, ilçemizde kurulan Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev almak üzere işaretle oylama sonucunda 2 asil üye ve 2 yedek üyenin, Akdeniz Belediyeler Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Meyve Üreticileri Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Sebze Üreticileri Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Çameli Alabalık Üreticileri Birliğine Belediye Başkanın doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin, Enerji Kentler Birliğine Belediye Başkanının doğal üyeliğinin yanında işaretle oylama sonucunda 1 asil ve 1 yedek üyenin,

Sınırlı Sorumlu Çameli Elmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne Belediyeyi temsilen 1 Meclis üyesinin belirlenmesi görüştü.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından faaliyet rapor sunuldu. Faaliyet raporu sunulurken Meclis 1. Başkan Vekili İdris ÖZ Belediye Meclisine Başkanlık etti. 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1. Birleşimde ele alınan 15 gündem maddesi kabul edildi, 2 gündem maddesi ise komisyona havale edildi. - DENİZLİ