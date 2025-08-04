Çameli Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Çameli Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
04.08.2025 11:05  Güncelleme: 11:06
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni bir kepçe aracını filosuna ekledi. Başkan Cengiz Arslan, daha fazla araç ve makinenin filoya katılacağını duyurdu.

Denizli'de Çameli Belediyesi araç filosuna daha da güçlendirerek bir aracı daha filosuna kattı. Yakın zamanda yapımının başlanacağı makine parkıyla ilgili ile de güzel haberleri paylaşacağını duyuran Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu sadece bir başlangıç! Yeni makineler geldikçe makine parkımızın tanıtımını ve lansmanını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Çameli Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla filosuna yeni bir kepçe ekledi. Araç filosuna daha da güçlendireceklerini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu sadece bir başlangıç! Yeni makineler geldikçe makine parkımızın tanıtımını ve lansmanını da gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yeni araç ve makinelerimizin de katılımıyla filomuzu daha da güçlendireceğiz"

Çameli Belediyesi araç filosuna daha da güçlendireceğini ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Belediyesi olarak araç filomuza kattığımız yeni kepçemiz ilçemize hayırlı olsun. İlk etapta filomuza dahil olan bu iş makinemizin ardından, önümüzdeki günlerde yeni araç ve makinelerimizin de katılımıyla filomuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Yeni makineler geldikçe makine parkımızın tanıtımını ve lansmanını da gerçekleştireceğiz"

Yakın zamanda yapımına başlanacak makine parkı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "Kepçemizin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız makine parkıyla ilgili de güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Bu sadece bir başlangıç! Yeni makineler geldikçe makine parkımızın tanıtımını ve lansmanını da gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor - Son Dakika

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