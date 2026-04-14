Çamelili vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı sağlanması için çalışmalar sürüyor

14.04.2026 06:47  Güncelleme: 06:49
Çameli Belediyesi, 2026 yılı asfalt programı öncesi mahallelerde yol düzenleme ve dolgu çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, asfaltsız yol bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü ve ulaşım kalitesinin artırılacağını belirtti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Çameli Belediyesi, 2026 yılı asfalt programı öncesinde mahallelerde yol düzenleme ve dolgu çalışmalarını başlatarak asfalt serimi için hazırlıklara hız verdi. Belediye ekipleri, asfalt öncesi süreçte gerekli altyapı çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yapılan dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla yolların daha sağlam ve uzun ömürlü olması hedefleniyor. Planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında mahalle yollarının daha modern, konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekiplerin sahadaki yoğun çalışmasıyla birlikte ilçede ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediyenin kendi ekipmanları ve teknik gücüyle asfalt çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, "İlçemizde asfaltsız yol bırakmamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması en büyük önceliğimiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Yerel Yönetim, Politika, Ulaşım, Son Dakika

