Çameli Mahalle Muhtarları Belediye Başkanı ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

Çameli Mahalle Muhtarları Belediye Başkanı ile Buluştu

Çameli'nde mahalle muhtarları, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret ederek, mahallelerindeki projeler, istek ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

04.06.2024 09:21
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Çameli'nde mahalle muhtarları, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret ederek, mahallelerindeki projeler, istek ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Denizli'nin Çameli ilçesindeki mahalle muhtarları Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarete Akpınar Mahalle Muhtarı Seyfettin Kaval, Ayvacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Turgut, Belevi Mahalle Muhtarı Mutlu Doğan, Bıçakçı Mahalle Muhtarı Adem Öğüt, Cevizli Mahalle Muhtarı Bayram Derin, Çiğdemli Mahalle Muhtarı Hüseyin Çakar ve Emecik Mahalle Muhtarı Atila Derer yer aldı. Muhtarlar Başkan Arslan ile mahallelerindeki ihtiyaçlar ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Arslan, muhtarların her birinin sorunlarını tek tek dinleyerek yapılan ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Toplantıda mahallelerdeki altyapı, üstyapı, sosyal tesisler ve diğer yerel hizmetlerle ilgili talepler değerlendirildi. Muhtarlar, Başkan Arslan'a mahalleleri adına teşekkür ederek, projelerin hayata geçirilmesinde gösterdiği hassasiyet ve destek için memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Arslan, mahallelerin gelişimi için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, belediye olarak her zaman muhtarların ve vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. Yapılan görüşmelerin, mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atılmasına vesile olacağı vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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