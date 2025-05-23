Çameli Protokolü Azerbaycan\'da Milli Kahraman Mübariz İbrahimov\'u Ziyaret Etti

Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arlan ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan protokol, kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Milli Kahraman Mübariz İbrahimov'un Aliabad köyünde bulunan ev müzesi ziyaret edildi.

Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan'ın Bilsuvar bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un Aliabad köyünde bulunan ev müzesi ziyaret edildi. Heyet, kahraman Mübariz İbrahimov'un kıymetli annesiyle bir araya gelerek, onun yaşam öyküsü ve kahramanlığı üzerine sohbet etti; aziz hatırasını saygıyla andı. Ev müzesini gezen heyet üyeleri, ardından Mübariz İbrahimov'un babası Ağakrim İbrahimov'un kabrini de ziyaret ederek dualar etti.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarete Bilsuvar İlçe İcra Hakimiyyti Başkanı Faiq Gurbatov da katılım sağladı ve Çameli Protokolünün gerçekleştirdiği Milli Kahramanın değerlerine önemsemelerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. - DENİZLİ