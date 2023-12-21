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Can Atalay'a Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi - Son Dakika
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Can Atalay'a Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin hükmünde, yeniden yargılama yapılması ve cezaevinden tahliyesinin sağlanması için karar verildi. Ayrıca Can Atalay'a 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Can Atalay\'a Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi
21.12.2023 - 15:54,
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda verdiği "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlaline ilişkin kısa kararı, yazılarak ilgili mahkemeye gönderildi.

AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci bireysel başvuruyu inceleyerek karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlaline ve hükmetmiş, ayrıca Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

AYM, ihlale ilişkin kısa karar yazımını tamamladı.

Buna göre, Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline ise oy çokluğuyla karar verildi. Bu görüşe 3 üye katılmayarak karşı yönde görüş bildirdi.

AYM'nin kısa kararı, tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemler için de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kararda, "Başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle, başvurucuya talebiyle bağlı kalınarak net 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yüksek Mahkemenin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Can Atalay'a Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verildi - Son Dakika
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