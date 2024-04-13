Çanakkale Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çanakkale Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Çanakkale Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Çanakkale'de CHP'den seçilen Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek başkanlığında yeni dönem ilk belediye meclis toplantısı yapıldı. Başkan Erkek, Çanakkale'ye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

13.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde CHP'den Çanakkale Belediye Başkanı olan Av. Muharrem Erkek başkanlığında yeni dönem ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediye Meclisi ilk toplantısı, Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Belediye Meclis üyeleri, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Meclis toplantısı için Çanakkale Belediye Meclis Salonuna geçildi. Yoklama ile başlayan meclis toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, yeni dönem ilk meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Çanakkale halkı adına 5 yıl boyunca görev yapacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, "Bu çok onurlu bir görev. Sorumluluğumuzun da bilincinde olarak 5 yıl boyunca, ömrümüz yettiği sürece Çanakkale'ye çok güzel hizmetler sunacağımıza, çok güzel projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Benim siyasi yaşamım da belediye meclisleriyle başladı. Gerçekten belediye meclis üyesi olduktan sonra yaşadığım kenti çok daha iyi tanıma fırsatım oldu. Kentin kimliğini, kültürünü, tarihini, şehrin sivil inisiyatifini tanıdım. O yüzden meclis üyeliği çok önemli, onurlu bir görev. 5 yıllık süre içerisinde Çanakkale halkı adına görev yaptığımız için tabii ki hepimiz her zaman halkın yanında taraf olacağız. Temel ilkemiz kamu yararı olacak. Görevimizi yaparken hukukun üstünlüğüne mutlaka temel alacağız. Çok çalışacağız Çanakkale halkına layık olacağız" dedi.

Başkan Erkek, Çanakkale'nin dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Coğrafi değerleriyle, kültürel değerleriyle, tarihi değerleriyle çok özel bir kent Çanakkale. O yüzden bu kenti gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Sağlıklı ve planlı büyümesi için her türlü özeni göstereceğiz. Çanakkale aynı zamanda barışın kenti, özgürlüklerin kenti. Her zaman Çanakkale'de etnik kökeni, inancı, siyasi görüşü, kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun hep birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşadık. Öyle de devam edeceğiz. Beş 5 yılın son derece başarılı geçmesini diliyorum. Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok keyifle bir 5 yıl geçirmeyi diliyorum."

Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek'in konuşmanın ardından CHP, AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri partileri adına yeni meclis dönemiyle ilgili birer konuşma yaptı. Meclisin birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katipliği ve encümen üyeliklerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Muharrem Erkek, Çanakkale, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çanakkale Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran, İsrail'e
    08:22 İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

    İran, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İsrail'in hava savunma sistemi saldırıya hazır durumda olduğunu açıkladı. İran'ın saldırıları sonucunda bir kız çocuğu yaralandı ve bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldi. İsrail hava sahası kapatıldı. İran, saldırıya karşılık veren ülkelere karşı kararlı bir cevap vereceğini belirtti.

  • Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
    08:21 Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.

  • Kütahya'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
    08:06 Kütahya'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

    Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.

  • Kütahya Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    08:04 Kütahya Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.

  • Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
    07:44 Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

    İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.


07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement