Çanakkale\'de Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Erkek Oldu

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP'li Muharrem Erkek oldu.
Çanakkale'de 4 dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Ülgür Gökhan'ın ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Muharrem Erkek belediye başkan adayı gösterildi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Muharrem Erkek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye lokali önünde partililere seslendi. "Teşekkürler Çanakkale" diyerek konuşmasına başlayan Muharrem Erkek, "Çanakkale'de tüm sandıklarımız sayıldı ve kazanan Çanakkale oldu. Diğer tüm adaylara teşekkür ediyorum. Çanakkale demokratik bir kent ve öyle olmaya da devam edecek. Demokratik nezaketli bir süreç yaşadık. Hatta Türkiye'ye örnek olduk. Onun için tüm siyasi partilerimizi, adaylari, onları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale'de her zaman kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte barış, huzur içerisinde kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için bir sevdadır Çanakkale ve bizim temel felsefemizde önce insan vardır. Çok değerli hemşehrilerim yarından itibaren tabii ki mazbatamızı, sonuçların kesinleşmesini bekleyeceğiz. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, demokrasiye, Cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne inanan, kadın erkek eşitliğine inanan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için mücadele eden, emeklisiyle, emekçisiyle, işçisiyle, işvereniyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, beyaz yakalısıyla, mavi yakalısıyla 'iyi ki bu kentte yaşıyorum' diyen tüm hemşehrilerimizle hep birlikte yarından itibaren çok güzel şeyler yapacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi. - ÇANAKKALE
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CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, elde edilen seçim sonuçlarının herkesin başarısı olduğunu söyleyerek Türkiye'de önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Özdemir, Nilüfer'in kazandığını ifade etti.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaptığı açıklamada, halkın iradesine saygının önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarını tebrik etti ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Yozgat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Kazım Arslan kazandı. Arslan, seçim zaferini kutlayarak yeni dönemin başlayacağını ve tüm Yozgatlılara hizmet edeceğini belirtti.
31 Mart Yerel seçimlerin tamamlanması ile kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Sami Er kazandı.
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