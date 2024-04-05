Çanakkale\'nin Yenice ilçesinde Türkiye\'nin en genç Belediye Başkanı göreve başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkanı adayı olan Zeynep Çelik seçimi kazandı. Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik ve Belediye Meclis üyeleri, Yenice Adliyesi'ne giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu'ndan mazbatalarını aldı. Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, belediye binasına giderek başkanlık makamına geçti ve görevine başladı. - ÇANAKKALE
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Mersin'de yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
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