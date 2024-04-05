Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı göreve başladı

Çanakkale\'nin Yenice ilçesinde Türkiye\'nin en genç Belediye Başkanı göreve başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

05.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:08
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkanı adayı olan Zeynep Çelik seçimi kazandı. Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik ve Belediye Meclis üyeleri, Yenice Adliyesi'ne giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu'ndan mazbatalarını aldı. Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, belediye binasına giderek başkanlık makamına geçti ve görevine başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika

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