Çanakkale\'nin Yenice ilçesinde Zeynep Çelik, Türkiye\'nin en genç kadın Belediye Başkanı oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde Bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak, Belediye Başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı olma unvanını kazandı.
Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
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