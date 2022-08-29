Canan Kaftancıoğlu ifade verdi - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

29.08.2022 12:10
Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Kaftancıoğlu, ardından adliyeden ayrıldı. Canan Kaftancıoğlu ifadesinde, " Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısında yaptığım konuşmanın geneline bakıldığında, söylemlerimin partimizde görev alan genç arkadaşlarıma, hiçbir koşulda umutlarını kaybetmemeleri. Bu minvaldeki bir konuşmanın içeriğinden suç unsuru çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu ifade verdi - Son Dakika

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