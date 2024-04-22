Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çocukları ve Gençleri Yetiştirmek İçin Çalışıyor

Politika

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında ağırladı. Canik Kocatepe İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, miniklerle hayalleri ve hedefleri üzerine sohbet etti.

Öğrencilerin heyecanlı ve neşeli halleri ziyaret programına renk katarken, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın çocuklarla olan sohbeti yüzleri tebessüm ettirdi. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Sandıkçı, koltuğu çocuklara teslim etti

İlçede gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları çerçevesinde, Canik Kocatepe İlkokulu öğrencilerine koltuğu teslim eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Minik başkanlar gerçekleşen temsili devir teslim törenin ardından ilçede yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili taleplerini ilettiler. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizi her alanda ileriye taşıyacağına ve gerçekleştirecekleri çalışmalarla dünyaya umut olacağına yürekten inanıyoruz. Geleceğimizin mimarları sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum." - SAMSUN