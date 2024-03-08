Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

08.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, "Bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Yeşilay gönüllüsü gençlerle bir araya geldi. Gençlerin büyük bir ilgiyle karşıladığı Başkan İbrahim Sandıkçı, onların talep ve önerilerini dinledi. İlçede zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri bağımlıktan uzak tutmak adına sporla buluşturduklarını belirtti.

Canik'te sağlıklı nesiller yetişiyor

İlçede çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım Konaklarımızda eğitim alan kursiyerlerimize yönelik bağımlılığa karşı bilinçlendirme seminerleri ve konferansları düzenliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı madde kullanımı önlemek adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özellikle bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Canik'te sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yeşilay gönüllüsü gençlerle uzun süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin Yeşilay Haftası'nı tebrik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kaymakam Özçelik:
    18:20 Kaymakam Özçelik: "Şehit yakınlarımız, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir"

    Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.

  • Çanakkale'de Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı
    18:18 Çanakkale'de Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yaptı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement