Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, "Bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz" dedi.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Yeşilay gönüllüsü gençlerle bir araya geldi. Gençlerin büyük bir ilgiyle karşıladığı Başkan İbrahim Sandıkçı, onların talep ve önerilerini dinledi. İlçede zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri bağımlıktan uzak tutmak adına sporla buluşturduklarını belirtti.
Canik'te sağlıklı nesiller yetişiyor
İlçede çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım Konaklarımızda eğitim alan kursiyerlerimize yönelik bağımlılığa karşı bilinçlendirme seminerleri ve konferansları düzenliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı madde kullanımı önlemek adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özellikle bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Canik'te sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.
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Son Dakika › Politika › Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri sporla buluşturarak bağımlılıktan uzak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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