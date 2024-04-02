Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor

Samsun'un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İlk günkü heyecanımızla sahadayız" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde rakiplerine fark atan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, azim ve gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Canik'e değerini artıracak olan yeni projeleri ve yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Vakit kaybına müsaade etmeden ilçemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Canik için üretmeye devam
Canik'in her köşesine hizmet götürmeye ve yeni eserleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde, azimle ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü heyecanımızla sahadayız. Tüm mahallelerimizde herhangi bir duraksama olmaksızın planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Canikimizin değerine değer katacak projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Canik'te eser ve hizmetlerle dolu 5 yıla daha imza atacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN
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