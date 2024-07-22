Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katacak yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi hükümet yatırımları ve belediye öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımlarla ilçeye değer katan Sandıkçı, üstyapı ve altyapı çalışmalarına da devam edeceklerini belirtti.

22.07.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katacak yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Canik Hükümet Konağı, Canik Polis Merkezi, Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi vatandaşların yerinde hizmet almalarını sağlayan yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezi hükümet yatırımlarının ve Canik Belediyesi yatırımlarının ilçeye büyük bir artı değer sağladığına işaret eden Sandıkçı, "Canik'imize kazandırdığımız merkezi hükümet yatırımları ve belediyemiz öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemize değer kattık. İlçemize kazandırdığımız eserlerle, hemşehrilerimizin yerinde hizmet almalarını sağladık. Üstyapı ve altyapı çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, Canik'imizin her köşesini eserlerle donatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Hükümet, Canik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement