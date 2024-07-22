Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ediyor

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katacak yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Canik Hükümet Konağı, Canik Polis Merkezi, Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi vatandaşların yerinde hizmet almalarını sağlayan yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezi hükümet yatırımlarının ve Canik Belediyesi yatırımlarının ilçeye büyük bir artı değer sağladığına işaret eden Sandıkçı, "Canik'imize kazandırdığımız merkezi hükümet yatırımları ve belediyemiz öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemize değer kattık. İlçemize kazandırdığımız eserlerle, hemşehrilerimizin yerinde hizmet almalarını sağladık. Üstyapı ve altyapı çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, Canik'imizin her köşesini eserlerle donatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN