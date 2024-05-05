Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi planlı ve örnek bir şehir yapısına kavuşturacak

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi planlı ve örnek bir şehir yapısına kavuşturacaklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi örnek bir şehir kimliğine kavuşturacaklarını ifade etti. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'ni büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi ile yeni sosyal donatı alanlarının ilçede hayat bulacağını belirtti. Canik Yeni Bulvar Yolu'nun ilçenin şehir içi trafik yoğunluğu azaltacağını belirten Sandıkçı, güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunacaklarının altını çizdi. Güvenli konutlar, konforlu yollar ve örnek yaşam alanlarıyla ilçenin değerine değer katacaklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin geleceğini planlı şehirleşme ile şekillendiriyoruz" dedi.

Yatırımların odağı

Canik'teki büyük gelişimi ve değişimi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde yer alan güvensiz yapı stoklarını, kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ortadan kaldırıyoruz. Güvenli konutları, konforlu yolları ve yeni sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarımızla buluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Canik'imiz için kazandırdığımız Merkezi Hükümet Yatırımları ve belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla planlı bir şehir yapısını ilçemizde oluşturacağız. Canik'e modern şehir yapısı kazandıracağız" diye konuştu. - SAMSUN