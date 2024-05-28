Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: İlklere imza atmaya devam edeceğiz

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'in kazandığı yatırımlarla Karadeniz Bölgesi'nin önemli ilçeleri arasında yerini aldığını belirterek, "İlklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Canik Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ilçeye kazandırılan yatırımlar ve projeleri inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin gelişim sürecinde önemli rol üstlenen eserler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Canik'te yeni projeler için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizin değerine değer katacağız" diye konuştu.

"İlklere imza atmaya devam edeceğiz"

Canik Orman Okulu, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü gibi Türkiye'de ilk olan projeleri ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları başta olmak üzere ilçemizde ciddi bir proje ve yatırım atağı gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan eserleri çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Merkezi hükümet yatırımlarımız ve belediyemiz öz kaynakları olmak üzere ilçemize yaklaşık 10 milyar Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık. 2024-2029 döneminde de Canik Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ederek, ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle ilklere imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN