Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Personeliyle İftarda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Personeliyle İftarda Buluştu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Personeliyle İftarda Buluştu

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, iftar programında belediye personeliyle bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu vurguladı.

07.03.2025 10:43  Güncelleme: 10:45
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, personelleri ile bir araya geldikleri programda Canik için omuz omuza çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personeliyle iftar programında buluştu. Belediye personelliyle birlikte orucunu açan Başkan İbrahim Sandıkçı, personellerle sohbet ederek onların Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının beraberliğin sembolü olduğuna işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını yüreklerimizde hissettiğimiz Ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

"Canik'imiz için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz"

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, tüm belediye personelinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde Ramazan ayının huzurunu gönüllerimizde hissediyoruz. Kardeşlik iklimi içerisinde, Ramazan ayının sevincini paylaşıyoruz. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışan değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açtık. Kendilerinin mübarek Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ettik. Birlik ve berberlik içerisinde Canik'imiz için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yüce Mevla birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Personeliyle İftarda Buluştu - Son Dakika

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