Canik Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Politika

Muhtarlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Odak noktamız eşit ve etkin hizmet" dedi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, mahallelerde gerçekleştirilmesi hedeflenen ve devam eden çalışmalarla ilgili muhtarlarla istişare gerçekleştirdi. Muhtarların devlet ile milli arasında köprü vazifesi görerek önemli bir sorumluluğu yerine getirdiklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik'in tüm mahallelerinde vatandaşların taleplerini karşılayan ve ilçeye değer katan yeni eserler kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizi yeni ve örnek hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu süreci ise muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla istişare kültürüyle sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi, odak noktamız eşit ve etkin hizmet. Muhtar kardeşlerimizle olan güçlü birlikteliğimiz ve planlı çalışmalarımızla, ilçemizi eser ve hizmetlerle kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, Canik Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN