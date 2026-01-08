Başkan Sandıkçı: "Gençlerimizin her daim yanındayız"

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin talepleri ve önerileri doğrultusunda eğitime yönelik yeni projeleri ve destek programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Başkan Okulumda' programıyla Canik Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Eğitime yönelik devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verdiği programda, öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Sandıkçı, üniversite öğrencilerine burs desteğinden ücretsiz eğitim programlarına kadar eğitim alanına yönelik örnek projelerle öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Eğitimde farkındalık oluşturan projelerimizle gençlerimiz için seferberiz" dedi.

"Öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz"

Sınav Ücret Desteği programıyla öğrencilerin YKS, LGS ve KPSS ücretlerinin tamamını karşıladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitim yolculuğunda gençlerimizin her daim yanındayız. Öğrencilerimizi birçok alanda ücretsiz eğitim programıyla buluşturuyor, öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Canik'imizdeki öğrencilerimizin YKS, LGS ve KPSS ücretlerini karşılıyoruz. Burs, sınav ücret, çanta ve kırtasiye seti destek programlarımız başta olmak üzere sürdürdüğümüz destek programlarıyla hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim harcamalarına katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek

Çocukları ve gençleri yapay zeka, siber güvenlik ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturduklarına değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin hazırladığı TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek sağlıyoruz. Proje hazırlık sürecinde gençlerimize teknik ve teorik eğitim desteğinde bulunuyor, projeleri için gerekli tüm materyalleri onlar için hazır hale getiriyoruz. Canik'te teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademiye hazırlık kursları devam ediyor

Ücretsiz akademiye hazırlık kurslarıyla gençleri BESYO, POMEM, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırladıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Uzman antrenörler ve özel parkurlar eşliğinde gençlerimizi akademi sınavlarına hazırlıyoruz. Eğitim sürecinde antrenörlerimizle birlikte gençlerimizin performans takibini gerçekleştiriyor, gençlerimiz için ayrıca bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda gençlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Sandıkçı, programın ardından öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. - SAMSUN