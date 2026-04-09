Canik Belediyesi\'ne 9 ayrı ödül

09.04.2026 14:18  Güncelleme: 14:19
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri projeler ve sürdürdükleri çalışmalarla 9 ayrı ödülün sahibi olduklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, azim ve gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek yerel yönetimlerde örnek olan projeleri ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini belirtti. Belediyecilikten eğitime, bilim ve teknolojiden sıfır atığa kadar birçok alanda ülkede ilk olan projelere imza attıklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, bu projelerle 7 yılda 9 ayrı ödülün sahibi olduklarını söyledi. Canik'in geleceğine değer katan eserleri hizmete sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, gençliğe yönelik projelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldıklarını belirtti. Canik için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eser ve hizmette çıtayı daima yukarıya taşıyor, projelerimizi ödüllerle taçlandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Sıfır Atık Köyü projesiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Her alanda daha güçlü bir Canik için yorulmak bilmeden çalışıyor, eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. 7 yılda farklı alanlarda imza attığımız örnek projelerimizle 9 ayrı ödülün sahibi olduk. Gençliğe yönelik projelerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldık. Sıfır atık ve sürdürülebilir çevre hedefiyle hayata geçirdiğimiz projelerimiz, ülkemizdeki sıfır atık projelerini himaye etmeyi sürdüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından ödüllendirildi. İlk ve örnek olan, yerel yönetimlerde farkındalık oluşturan projelerimize ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Canik'imiz için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yeni projelerin yolda olduğunun mesajını veren Başkan Sandıkçı, eğitim, bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün Türkiye'deki en başarılı keşif kampüsü seçildiğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik

Advertisement
