Canik kırmızı-beyaz: Caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bayrak çağrısı"nın ardından Canik Belediyesi, ilçenin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı. Caddelere ve sokaklara ay-yıldızlı bayraklar asılırken, esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtımı sürüyor.

Canik Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü ve Terörsüz Türkiye" mesajı doğrultusunda ilçede kapsamlı bir bayrak çalışması başlattı. Açık hava reklam alanlarına "Terörsüz ve Güçlü Türkiye" yazılı afişler yerleştirilirken, ilçenin birçok noktası Türk bayraklarıyla süslendi.

"Canik'imiz kırmızı-beyazla bütünleşti"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin her köşesinde ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak çağrısının hemen ardından Canik'imizi şanlı bayrağımızla donattık. Caddelerimizde ve sokaklarımızda kırmızı-beyaz bir bütünlük oluştu. Esnafımıza ve hemşehrilerimize şehitlerimizin kanıyla rengini alan bayrağımızı hediye etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'na ay yıldızlı inançla yürüyoruz"

Başkan Sandıkçı, Türkiye'nin her alanda ilerlediğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Terörün kökünün kazındığı, savunma sanayisinde, bilimde, teknolojide güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilklerin yaşandığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Bu süreçte Canik olarak biz de birliğimizle, bayrağımızla katkı sunmaya devam edeceğiz." - SAMSUN